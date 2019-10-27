شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل النفايات إلى طاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

خالد الحريمل *

تمكنت الإمارات من إيجاد مصادر جديدة للطاقة وتنظيف مكبات النفايات في آن واحد. تحويل النفايات إلى طاقة ينطوي على العديد من الإمكانات الاقتصادية الهائلة.

لقد أنعم الله على دولة الإمارات منذ تأسيسها بقادة يتطلعون إلى المستقبل، فعلى الرغم من أن نشأة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عالم مختلف تماماً عن عالمنا اليوم، إلا أنه كان يتمتع ببعد نظر، ويدرك بحكمته كيف يخطط لعصر الثروة النفطية الحديث. تحت قيادته تحولت حياة شعبه للأفضل.

وتواصلت هذه الرؤية الثاقبة مع قيادتنا الرشيدة، الذين لم يركنوا إلى مقدرات الوطن، انطلاقاً من إدراكهم أن النفط لن يستمر للأبد، أو سيتم استبداله بمصادر أكثر كفاءة، وتركز الاهتمام بتطوير القطاعات غير النفطية، ما أثمر عن تحقيق دولة الإمارات نجاحاً ملحوظاً في هذا الصدد تجسدت في انخفاض تمثيل الصناعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 29.5% عام 2017، مقارنة ب 79% عام 1980.

وفيما تستحق هذه الإحصاءات الثناء، يبرز سؤالان دون إجابة: ما هي مصادر الطاقة التي ينبغي أن تحل محل النفط؟ وكيف يمكننا ضمان استدامة مستقبلنا لضمان رفاهية الأجيال المقبلة؟

تتعدد طرق تلبية الحاجة الملحة لمصادر الطاقة النظيفة، وحققت دولة الإمارات قفزات نوعية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة النووية. إلا أن ذلك لا يعالج مشكلة بيئية ملحة أخرى، فقد خلّف التقدم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، واحدة من أعلى معدلات توليد النفايات بالنسبة للفرد في العالم، حيث ينتج الشخص العادي هنا نحو 2.7 كجم من النفايات يومياً، وفي ظل التوسع الحضاري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفايات في المنطقة.

ومن حسن الحظ، يبرز حل من شأنه التصدي لتحدي النفايات والطاقة معاً، فباعتبارها شركة رائدة في جودة الحياة، والشركة الوحيدة في المنطقة التي تقدم حلولاً متكاملة لإدارة النفايات، مدفوعة ببرنامج للتخلص نهائياً من النفايات، سخرت شركة «بيئة» الأدوات المبتكرة وأفضل الممارسات لزيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة بثلاثة أضعاف المعدل منذ تأسيس الشركة عام 2007، حيث تمكنت من الوصول إلى نسبة 76% والتي تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل العديد من مرافق الشركة لإعادة التدوير واستعادة المواد.

ومع ذلك، يتواصل حتى الآن تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى مدافن النفايات، ومن ثم، حددت شركة بيئة منذ وقت طويل أن تحويل النفايات إلى طاقة يعتبر حلاً مثالياً للتصدي لتحدي إبعاد النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبات، علاوة على تلبية احتياجاتنا من الطاقة. وانطلاقاً من أهمية هذا الأمر لدولة الإمارات، ورؤيتنا بتحقيق الاستفادة وفق أقصى قدر من الفعالية، ظهرت الحاجة إلى وضع استراتيجية متكاملة بدءاً من جمع النفايات وفرزها، مروراً بمعالجتها واستعادة المواد، وصولاً إلى توليد الطاقة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال محطة تحويل النفايات إلى طاقة.

توفر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، التقنيات الرائدة في السوق، وانطلاقاً من رؤيتنا المشتركة، تمكنّا من استكشاف إمكانات مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة وتأسيس مشروع مشترك، وشركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، وفي عام 2017، بدأنا العمل في محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، والمقرر بدء عملياتها التجارية خلال عام 2021.

وتشكل هذه المحطة خطوة كبيرة في سبيل جهودنا لضمان خلق مستقبل أكثر نظافة، ونفخر بشراكتنا الرائدة مع «مصدر»، والتي تشكل مثالاً يحتذى على التعاون بين شركتين إماراتيتين تستهدفان تحسين جودة الحياة في الدولة. ومن ناحية أخرى، ستسهم المحطة في ضمان تحويل النفايات بشكل كامل، مع توليد طاقة نظيفة ومستدامة.

وستعمل المحطة بحرق 300 ألف طن من النفايات سنوياً وتحويلها بعيداً عن مكب النفايات، مولدة 30 ميجاواط من الطاقة النظيفة، والتي تكفي لمد 28 ألف منزل باحتياجاته من الطاقة، وتعزز بالتالي محفظة دولة الإمارات من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى الصعيد البيئي، ستسهم المحطة في التخلص من نحو 450 ألف طن من الانبعاثات الكربونية وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يسرع وتيرة تحقيق الهدف المتمثل في جعل الشارقة أول مدينة خالية من النفايات في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2021.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، فتحويل النفايات إلى طاقة ينطوي على العديد من الإمكانات الاقتصادية الهائلة، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو هذا القطاع، لتصل إلى 2.9 مليار دولار بحلول عام 2022، ويحظى تطوره السريع بدعم كامل من قبل حكومتنا، فقد حددت الرؤية الطموحة لدولة الإمارات 2021 هدف التخلص من 75% من النفايات بعيداً عن المكبات، وتلبية 27% من احتياجاتنا من الطاقة من مصادر نظيفة، وعلاوة على ذلك، تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي أطلقت في عام 2017، إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية بنسبة 70% وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050.

نحن نواصل استكشاف استخدامات أكبر لهذه التكنولوجيا، والتعمق في فهمها بشكل أكثر لتحسين كفاءتها وفعاليتها، وفيما تعد محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فإننا حريصون على إرساء أرقى معايير البنية التحتية وتطبيق أفضل الممارسات، ونتمنى أن نتمكن من إنشاء محطات أخرى في المنطقة، كما نثمّن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في سبيل استكشاف إمكانية إنشاء مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات الشمالية، بدعم من بيئة ومصدر، وسنعمل بشكل وثيق مع الوزارة لدعم تحقيق أهدافها.

تنطوي رسالتنا دائماً على ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة كمثال يحتذى في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وستسهم هذه المحطة في تحقيق أهدافنا البيئية، كما تعد شراكتنا مع «مصدر» خطوة على طريق تطوير المزيد من المشاريع والمبادرات الطموحة التي من شأنها ضمان خلق مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.

* الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»