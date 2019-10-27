شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تعني أنك شخص مؤثر في العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بعض الأحيان يكون من السهل أن تشعر كما لو أن جهودك ليست موضع تقدير من قبل العاملين في شركتك. أنت تعمل بلا كلل ولوقت متأخر، وتكلف بمهام أكثر من المعتاد، وتتلقى المزيد من الانتقادات من مديرك إضافة إلى أمور أخرى. قد لا تفهم سبب قسوة مديرك عليك، ولكن ربما يرجع السبب في ذلك إلى أنك موظف جيد، ويريد الاحتفاظ بك. وفيما يلي، حددنا مجموعة من الطرق المختلفة لتعرف ما إذا كنت تتمتع بنفوذ في مكان عملك:



الناس يجدونك ودوداً:



الموظفون يأتون إليك لتبادل الأفكار أو التحدث معك عما يقلقهم في مكان العمل. إن الناس لا يخشون من طلب مساعدتك أو رأيك بشأن موضوع معين، وهم يقدرون ما ستقوله لهم. وهم ينظرون إليك بوصفك صديقاً موثوقاً به في مكان العمل، والذي يمكنه تزويدهم بالأفكار المبتكرة والنصائح المهنية المفيدة وغير ذلك.



مديرك يطلب رأيك في بضعة أمور:



إنها دائماً إشارة جيدة عندما يستعين مديرك برأيك، وربما في وقت لاحق يطلب منك التحدث خلال اجتماعات مهمة أو سرد أفكارك أو مقترحاتك بشأن مشروع إلى المسؤولين الكبار.



تتلقى المديح لإيجابيتك:



يحب الناس في مكان العمل أن يكونوا قريبين من الشخص الإيجابي. وبينما تكون الواقعية أيضاً ذات قيمة عالية بالنسبة للفرد، فإن كونك إيجابياً يعزز روح التفاؤل والحافز لدى الفريق خلال عقد الاجتماعات أو المناقشات أو عند الشروع في العمل على مشروع.



تؤخذ مقترحاتك على محمل الجد:

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إذا كان يطلب منك تقديم المزيد من الأفكار، أو اقترحت تغييراً في أحد المشاريع أو طلب منك إدارة فريق العمل، فإن رؤية أفكارك وهي تنفذ على أرض الواقع هو أمر أساسي بالنسبة لك، ويدل على أن الناس من حولك يثقون بحكمك وبحكمتك، وينصتون إليك جيداً عندما تقترح التغيير.



تتلقى آراء صادقة ومباشرة من رئيسك:



يمكن لجميع الموظفين أن يتطوروا بطريقة أو بأخرى، وإذا كان رئيسك يحاول مساعدتك في أن تكون موظفاً أفضل من خلال الجلوس معك والتحدث على انفراد، فهناك احتمال في أنه يعدك لترقية محتملة. أنصت إلى ما يقوله جيداً، ونفذ تعليماته.



مطالب بتسليم العمل بمعايير أكثر تشدداً:



في حين أن هذا الأمر قد يكون محبطاً في بعض الأحيان، إلا أنه يعد علامة جيدة، حيث يرى رئيسك إمكاناتك ومهاراتك في العمل، ويريد مساعدتك في أن تكون أفضل موظف في القسم، وهناك احتمال كبير في أنه يعدك لشغل منصب جديد. حاول ألا تشعر بالإحباط واستمر في تحسين أدائك في العمل.



تُدعى إلى حضور اجتماعات لم يحضرها زملاؤك:



قد يطلب منك الجلوس في اجتماع لم يحضره زملاؤك من نفس مستواك في الشركة، وهذه إشارة جيدة. يريد رئيسك والإدارات الأخرى أن تكون على دراية بما يحدث داخل الشركة، ويرغبون في سماع أفكارك حول ذلك.



أنت منشغل باستمرار:



إن السبب الوحيد وراء انشغالك، هو أن الآخرين من حولك يريدون أن تكون جزءاً من الاجتماعات المهمة، ويريدون سماع ملاحظاتك وآرائك في العرض التقديمي المقبل، ويريدون منك الخروج بحلول ناجعة للمشاكل التي تواجهها الشركة، وربما أكثر من ذلك.