مراكز التسوق الجديدة تعزز المكانة التنافسية لأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

شهدت العاصمة أبوظبي مؤخراً دخول التوسعة الجديدة لمركز «الجاليريا مول التجاري»؛ لتشكل إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة في أبوظبي؛ حيث يوجد فيها 250 متجراً تضم علامات تجارية عالمية، و70 مطعماً.

يشهد القطاع العقاري في أبوظبي مواصلة العمل في العديد من مشاريع مراكز التسوق الجديدة التي يتوقع دخولها للسوق خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة، مما يدفع قطاع تجارة التجزئة إلى مزيد من النمو والتوسع، ويعزز من موقع العاصمة أبوظبي مركزاً تجارياً على الصعيدين (الإقليمي والعالمي).

ففي مطلع الشهر الجاري، شهدت أبوظبي افتتاح توسعة مركز «الجاليريا للتسوق» في جزيرة، والتي تعد وجهة للحياة العصرية الجديدة في قلب العاصمة. وشكلت التوسعة تحولاً في مفهوم الترفيه والتسلية في العاصمة؛ حيث سيتمكن الضيوف من تناول الطعام في 70 مطعماً جديداً، والاستمتاع والتسوق في أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، تحت سقف واحد، تم توقيع عقود تأجير لأكثر من 80% من التوسعة في الجاليريا، مع توقع افتتاح جميع المتاجر بحلول نهاية العام. وتقدر مساحة التوسعة الجديدة ب2.8 مليون قدم مربعة، وبكُلفة فاقت 4 مليارات درهم.

شهد الربع الأول من العام الجاري افتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر»، الذي يعد أول مركز تسوق تابع لشركة ماجد الفطيم في العاصمة أبوظبي؛ وذلك بكُلفة بلغت 300 مليون درهم.

ويشتمل مركز التسوق على 70 متجراً من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، التي تزيد على 18500 متر مربع، بينها هايبرماركت «كارفور» بمساحة 7000 متر مربع، إلى جانب العديد من خيارات المطاعم.

ذكرت شركة البركة الدولية للاستثمار، أن نسبة الإنجاز في مشروع القناة بأبوظبي قد بلغت مراحل متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الأخير من 2020، مع العلم أن الكُلفة الإجمالية لمشروع القناة تقدر ب 1.4 مليار درهم.

ويهدف المشروع إلى تطوير 11 مبنى موزعة على سبع مناطق رئيسية، تمتد على طول 2.4 كم على خور المقطع، وهو الممر المائي الطبيعي والتاريخي الذي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيسي لإمارة أبوظبي، بالقرب من جامع الشيخ زايد الكبير.

ويوفر هذا المشروع باقةً فريدةً من المرافق السياحية المذهلة، تشمل المطاعم الفاخرة بالقرب من المياه ومرسى لليخوت، والعديد من دور عرض السينما، وأكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مركز رياضي مميّز يقدّم تجربةً لا مثيل لها، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي.

تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع «ريم مول» التجاري الواقع على شارع عبدالله عمران تريم في قلب جزيرة الريم؛ حيث من المتوقع افتتاح هذا المركز التجاري الذي سيكون الأكبر من نوعه على مستوى الجزيرة وبين أكبر مراكز التسوق في إمارة أبوطبي في أواخر عام 2020.

وتتواصل أعمال الإنشاء والتطوير في المشروع الذي تبلغ كلفته 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) تسير حسب الخطة الموضوعة للمشروع وأهداف البناء والتمويل، وسيوفر عند اكتماله مليوني قدم مربعة من المساحات التجارية للمستأجرين، والتي ستحتوي على 450 متجراً محلياً وعالمياً.

ويعد مركز «ريم مول» أحد أهم المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في جزيرة الريم كونه سيشكل إضافة نوعية جديدة إلى قطاع تجارة التجزئة.

وقد انطلقت أعمال تشييد مركز «سيتي سنتر الجزيرة» التجاري بأبوظبي، باستثمار قدره 1.4 مليار درهم، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من 2021؛ حيث سيضم 153 متجراً متنوعاً، كما أن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير تصل إلى 80.5 ألف متر مربع ضمن مساحة بناء قدرها 215 ألف متر مربع.