شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة محطات كهرباء جديدة بقنا والمنيا وناد رياضى ومدفن صحى بالشرقية وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ناصر فوزى محمد، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخصيص أراضى جديدة لإقامة محطات الكهرباء فى محافظتى المنيا ببنى مزار وبنجـع حمادى بمحافظة قنا. وأوضح أنه تم تخصيص قطعتى أرض بمساحات مختلفة لإنشاء محطة الضخ والتــخزين لتوليد الكهرباء بناحية جبل عتاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة، كما تمت الموافقة على إعادة تخـصيـص مســاحـــة أراضى بناحية إدكو بمحافظة البحيرة لإقامة ورش تصنيع ومخازن ومستودعات بترولية لصالــح وزارة البترول. كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بناحية قرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف لإقامة ملعب ومنشآت رياضية. وتمت الموافقة على تخصيص مساحتى أرض لاستخدامها كمدفن صحى للتخلص من تراب الباى باص بمحافظتى السويس وسوهاج.

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