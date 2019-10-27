شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: لم نرصد أى أضرار ناجمة عن الأمطار ومتابعة يومية للسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تقرر عمل غرفة عمليات داخل الغرفة لمتابعة أى أضرار أو شكاوى من التجار نتيجة التأثر بالأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مصر خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أى أضرار للتجار المقيدين لديها فى المحافظة.

وأشار ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن وجود متابعة بشكل يومى للأسعار داخل الأسواق مؤكدا أنه ليس هناك تأثير فيها على جميع السلع والمنتجات وفق التقارير اليومية التى ترصدها غرفة العمليات والمتابعة.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الأسواق بها استقرار فى الكميات المعروضة من جميع المنتجات والأصناف وانه يتم التنسيق بين الشعب التجارية والتجار من أجل توازن السلع وسد أى عجز يطرأ فى اى منطقة تابعة للغرفة، مشددا على انه لم يتم رصد أى حالة مشابهة لذلك، وان الاسواق بها وفرة فى المعروض واستقرارا فى الأسعار.