شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزير الاتصالات: إنشاء مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سالى رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى، عن عزم الوزارة إنشاء مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعى، بالقرية الذكية، على أن يتم نقله لاحقا لمقر أكبر بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أن الغرض من المركز العمل على مجموعة من المشروعات التى تستخدم الذكاء الاصطناعى، وغيره من التكنولوجيات المتقدمة فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والزراعة وإدارة الموارد المائية وإدارة البنية التحتية ومعالجة اللغات خاصة اللغة العربية، متابعة يجرى حاليا إنشاء المركز، ونتوقع بدء العمل خلال شهرين أو ثلاثة المقبلين.

وأضافت "سالى"، لـ"الخليج 365"، على هامش اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، اليوم السبت، بشرم الشيخ، أن وزارة الاتصالات لديها مجموعة من الاتفاقيات مع العديد من الجهات المحلية والعالمية، التى تمتلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لنقلها إلى الشباب المصرى، واستخدامها فى حل المشكلات.

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وعن استراتيجية مصر فى الذكاء الاصطناعى، قالت سالى رضوان، أن الاستراتيجية مبنية على محورين؛ الأول بناء القدرات، الثانى التطبيقات والبحث العلمى التطبيقى، موضحة بالنسبة للمحور الأولى، يتم العمل على رفع الوعى لدى كافة طوائف المجتمع بالتكنولوجيات الجديدة المتطورة، وكيفية الاستفادة منها، وبحث كيفية تعليم ذلك للأطفال بمختلف المراحل السنية فى المدارس، وتعليم طلاب الجامعات سواء المتخصصين أو غير المتخصصين، ومعرفة درجة الوعى أو الدراسة التى يجب أن يتلقوها لبحث كيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الخريجين والعاملين بالفعل لمواكبة هذه التكنولوجيا.

وأضافت أما بالنسبة لمحور التطبيقات، نركز على معرفة المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة، وبناء قدرات مؤهلة لمواجهة هذه التحديات، متابعة تم تحديد القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والزراعة وإدارة الموارد المائية، وإدارة البنية التحتية، والصناعة، ومعالجة اللغات الطبيعية باللغة العربية، من خلال استغلال تاريخ وقدرات مصر.

وفازت برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندى، ومالاوى، وسيراليون أعضاء بالمكتب.