شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 900 عامل بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية يتقدمون بطلبات معاش مبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة المصرية للانشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، عن تجهيز مذكرة تضم نحو 900 عامل من الشركة لطلب الخروج للمعاش المبكر تزامنا مع قرب تصفية الشركة.

وكشفت مصادر عمالية لـ" الخليج 365" أن نحو 90% من العاملين يرحبون بالخروج للمعاش، وسيتم إرسال طلب بذلك لوزير قطاع الأعمال العام الفترة المقبلة شريطة صرف تعويضات مناسبة.

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وبحسب المصادر فإن العمال يفضلون الخروج للمعاش عن البقاء فى الشركة بدون عمل، خاصة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة ميتالكو توقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة لتحديث وتطوير ماكينات شركة ميتالكو، حيث تم إنفاق 278 ألف جنيه كاستثمارات فى الشركة العام المالى 2018-2019 فى حين أن الشركة بحاجة لـ120 مليون جنيه لتطوير، وتحديث لمعدات، علاوة على عدم حصول الشركة على أي مشروعات جديدة تساهم فى زيادة مواردها إضافة إلى أن معدلات تحقيق الهدف ضعيفة للغاية.

ووفق المؤشرات المالية للشركة والتى اعتمدتها الجمعية العمومية برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية، فإن شركة ميتالكو حققت 14% فقط من المستهدف العام المالى 2018-2019 ، فى الوقت الذى تبلغ اجور العمال فيه العام المالى الماضى 115 مليون جنيه لـ1550 عاملا.

وتمتلك الشركة أراضى تصل قيمتها لنحو 2.5 مليار جنيه بحسب المصادر.