شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للتعدين" تحقق 595.8 مليون جنيه صادرات 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، أن شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، حقت نحو نصف المستهدف من الصادرات العام المالى 2018-2019.

وكشف التقرير أن الشركة التى تم اعتماد ميزانيتها مؤخرا، استهدفت تحقيق مليار جنيه صادرات إلا إنها حققت فقط 595.8 مليون جنيه، وهى كمية أقل من صادرات العام المالى 2017-2018 والتى بلغت 679 مليون جنيه.

وشدد الجهاز على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة الصادرات والعمل على فتح أسواق خارجية والاستفادة من الارتفاع العالمى فى الأسعار.

وارجعت الشركة انخفاض الصادرات نتيجة انخفاض صادرات الفوسفات بصورة كبيرة العام المالى الماضى ،مقارنة العام المالى 2017-2018.

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وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للتعدين ،عن تحقيق 1.3 مليار جنيه إيرادات العام المالى 2018-2019 ، مقابل 1.1 مليار جنيه العام المالى 2017-2018.

وبحسب المؤشرات السنوية للشركة والتى اعتمدتها الجمعية العمومية مؤخرًا، فإن إنتاج الشركة بلغت قيمته 1.8 مليار جنيه وهو ما ترتب عليه تحقيق صافى أرباح خلال العام المالى ،بلغت 404 ملايين جنيه مقابل 422.5 مليون جنيه العام المالى 20170-2018، كما بلغت الصادرات نحو 606 ملايين جنيه.

وكشفت المؤشرات ارتفاع أجور العاملين إلى 228 مليون جنيه ،مقابل 192 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، وتعمل الشركة فى انتاج الفوسفات والالمنيت والتلك والكوارتز وبيع الطفلة العادية والجبس واكسيد الحديد .

وبينت المؤشرات المالية، أن مبيعات الشركة بلغت 1.3 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 44.2 مليون جنيه عن العام المالى 2017-2018 نتيحة ارتفاع الأسعار عالميا.