الموجز
أعلنت شعبة القصابيين باتحاذ الغرف التجارية عن انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق بسبب حالة الركود التي تشهدها.
وقال نائب رئيس شعبة القصابيين باتحاد الغرف التجارية، هيثم عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة طرحت اللحوم بأسعار تتراوح ما بين 80 لـ100 جنيه، بينما تصل أسعار البلدية منها في المحلات، من 120 إلى 140.
وأوضح عبد الباسط أنه وللحفاظ على استقرار سوق اللحوم في مصر، بات من الضروري التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا، والتي تستورد مصر ما يقرب من 80% منها، حيث أن ذلك من شأنه خفض أسعار اللحوم والدواجن على حد سواء.
وأشار نائب رئيس شعبة القصابيين، إلى تعرض مربي الدواجن والمواشي، لخسائر فادحة في الآونة الأخيرة، لصرفهم أموالا طائلة على الأعلاف والمواشي، وهبوط أسعار لحومها، بسبب ضخ الدولة للحوم المستوردة في الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسعار تتراوح ما بين 80 لـ 100 جنيه.. الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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