شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 26-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 26-10-2019 العديد من الأحداث، سواء المتعلقة بزيارت وزيرة السياحة أو العديد من القرارات واللقاءات الوزارية والمتعلقة بالشؤن الاقتصادية .. تعرف عليها نائب رئيس البنك الدولى يشارك فى مؤتمر تفعيل التنمية المستدامة فى الصين اختتام الاجتماع الثالث للجنة الفنية للاتصالات التابعة للاتحاد الافريقى بشرم الشيخ قطاع الأعمال: تطوير شركات الغزل تشمل 3 مجمعات صناعية و3 مراكز للتصدير Advertisements وزير الاتصالات: الأمن السيبرانى ضمن أولويات المكتب الفنى بالاتحاد الافريقى مد فترة سحب كراسات شروط الأراضى عبر الخريطة الإلكترونية لـ4 نوفمبر وزارة السياحة: منع الرحلات البحرية فى المحافظات المتضررة من الحالة الجوية التخطيط: نحرص على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها

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