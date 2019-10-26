شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: انتخاب مصر رئيسا للمكتب الفنى بالاتحاد الأفريقي يكرس دورها فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش الدورة الثالثة للمكتب الفني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الإعلام للاتحاد الأفريقى بمدينة شرم الشيخ، الذي أنهى اعماله قبل قليل، إن هذه الدورة شهدت مناقشات هامة للقارة الأفريقية تتعلق بعضها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية الاقتصادية و الأمن السيبراني وإقامة سياج محكم حول المنظومة الرقمية في أفريقيا كما شهدت مناقشات حول تدريب الشباب الأفريقى وتبادل الخبرات في مشروعات الرقمنة وغيرها من الموضوعات.

وأضاف في لقاء صحفي أن الاجتماع انتج وثيقة سيتم اعتمدها في غضون اسبوعين حيث تم الاتفاق على استكمال المناقشات حولها عبر الوسائل الرقمية ثم اعتمادها، مشيرا أيضا إلى أن انتخاب مصر رئيسا للمكتب الفني لمدة عامين، وهو ما يكرس دور مصر في أفريقيا ويزيدها حرصا في الاستفادة و التعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية.

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وأشار الي أن الوزارة تعرض ما تصبوا لتحقيقه في مصر من بناء مصر الرقمية وتأهيل وتمكين الشباب من العمل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.