عيب في بصمة «جلاكسي نوت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الاقتصاد في الإمارات وجود عيب تصنيعي في عدد من طرازات هواتف سامسونج يتعلق بالتعرف الى بصمة الإصبع، والتي قد تؤثر في بعض الأجهزة فيما تتمحور المشكلة في مستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية الذي يقوم بإبطال قفل الشاشة من خلال التعرف الى الأنماط ثلاثية الأبعاد التي تظهر على بعض الأغطية المصنوعة من السيليكون والمستخدمة لحماية الشاشات كبصمة المستخدم.

واجتمع د.هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مع ممثلين عن «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، وقال إن الشركة توصي مستخدمي هواتف جالاكسي نوت 10 و10+ وS10+ وS10 الذين يستخدمون هذا النوع من أغطية الحماية بإزالتها وحذف بصمات الإصابع المسجلة سابقاً على الجهاز وتسجيلها من جديد، علماً أن هذا العيب يسمح بفتح الأجهزة بأي بصمة أخرى.

وبين النعيمي أنه يجب على المستخدم الامتناع عن استخدام هذه الأغطية حتى يتم تحميل التحديث البرمجي الذي تطوره الشركة، داعياً إلى تحميل التحديث فور توافره، لافتاً إلى تعهد من الشركة بإتاحته في غضون أسبوع.

وبمجرد تحميل هذا التحديث فيجب على المستخدم تسجيل بصمة الإصبع بالكامل حتي يتم مسح جميع أجزاء بصمة الإصبع، علماً أنه لا توجد أخطار على المستهلكين نتيجة هذا العيب التصنيعي الموجود في الهواتف داخل الإمارات وفي عدد من دول العالم.