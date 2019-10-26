شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا نحو حزمة ضرائب تشمل العقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس تركيا تعزيز خزائنها المالية بمجموعة من التعديلات الضريبية، ووضع حد أعلى للإقراض، من أجل المساهمة في تغطية عجز الميزانية، مع استعداد وزارة المالية لعام مثقل بجدول إعادة سداد الديون.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن النائب محمد مس بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أن مسودة القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان، أمس الأول، ستزيد من معدل أعلى ضريبة على الدخل إلى 40% مقابل 35% للأفراد، بدخل سنوي يتجاوز 500 ألف ليرة (87 ألف دولار)، وتطبيق العديد من الضرائب الجديدة. وقالت بلومبرج إن هناك اقتراحاً آخر برفع حد الإقراض الصافي لوزارة المالية بمقدار 70 مليار ليرة في عام 2019، بعد أن تمت زيادته بالفعل 5% ويتضاعف إلى 89.2 مليار ليرة. ويخول مشروع القانون أيضاً الرئيس رجب طيب أردوغان بمضاعفة الضريبة على الفائدة المتحققة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم إلى 20% من 15%.
كما تعتزم الحكومة فرض رسوم إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها أكثر من 5 ملايين ليرة. (د.ب.أ)
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا نحو حزمة ضرائب تشمل العقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.