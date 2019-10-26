لأول مرة من 2006.. انخفاض أسعار الدواجن إلى 18 جنيهاً

الموجز
أعلنت شعبة الدواجن باتحاذ الغرف التجارية انخفاض أسعار الدواجن إلى 18 جنيهًا في المزارع، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن في مصر.
وقال سامح السيد عضو شعبة الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن سعر الدواجن لم يصل إلى 18 جنيهاً منذ عام 2006.
وأشار إلى أنه يتم إنشاء غرفة الكترونية حالياً مبنية على العرض والطلب، لعدم التحكم في الأسعار من جانب السماسرة.
وأوضح السيد أن سعر الدواجن في الأسواق 25 جنيهًا، مشيرا إلى أن هذا السعر يعتبر مرتفعاً مقارنة بالأسعار في المزارع، مؤكدا أن السبب في ارتفاع اسعار الدواجن هم التجار وأصحاب المحلات.
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