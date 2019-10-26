شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 646 مليون جنيه إيرادات شركة النحاس المصرية 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤشرات المالية لشركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تحقيق 646 مليون جنيه إيرادات العام المالى 208-2019 وبلغت الخسائر السنوية 130.3 مليون جنيه مقارنة بـ 112 مليون العام المالى 2017-2018، بيمنا كان المقدر خلال العام المالى الماضى تحقيق فقط 8 ملايين جنيه خسائر سنوية.
وبحسب المؤشرات المالية فإن إيرادات الشركة انخفضت بنحو 586.2 مليون جنيه، عن العام المالى 2017-2018، وبلغت نسبة تحقيق الهدف نحو 47.6%.
ووفق المؤشرات انخفض الإنتاج السنوى لنحو 13879 طنا، بنسبة 56.3%.
وفيما يتعلق بالصادرات كشفت المؤشرات المالية، التى اعتمدتها الجمعية العمومية للشركة مؤخرا، برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس القابضة المعدنية عن تصدير منتجات بقيمة 121.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، بانخفاض بلغ 188.8 مليون جنيه عن المستهدف.
جدير بالذكر أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى شركة النحاس، فى محاولة لانتشالها من الخسائر إلا أنها حتى الآن لم تحق الهدف.
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