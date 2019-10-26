شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مفوضية الاتحاد الأفريقى: الاتفاق على أجندة للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت "أبو زيد"، ل"الخليج 365"، على هامش اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، اليوم السبت، بشرم الشيخ، أنه تم أيضا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل متخصصة للذكاء الاصطناعى، متابعة فى هذا الصدد أن الذكاء الاصطناعى، واستخداماته فى التنمية، ضمن العوامل المؤثرة فى مستقبل القارة السمراء، ونريد أن يكون لنا ريادة بها.
وأشارت "أبو زيد"، إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، تعقد اجتماعات دورية كل عامين، ويتناوب على رئاستها دول مختلفة، بما يسمح بتمثيل كافة أقاليم القارة الأفريقية سواء شمال أو جنوب أو وسط، وتم توجيه الشكر للمكتب السابق برئاسة أثيوبيا، واختيار مصر لرئاسته للفترة القادمة لمدة عامين مقبلين، وهو ثانى مكتب تفوز مصر برئاسته بعد فوزها برئاسة مكتب الطاقة والكهرباء والسياحة برئاسة وزير الكهرباء المصرى، فضلا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهو ما يؤكد مكانة مصر فى القارة الأفريقية، وتمتعها بخبرات كبيرة، ودعم مصر لكل القضايا فى القارة السمراء..
وفازت برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مفوضية الاتحاد الأفريقى: الاتفاق على أجندة للتحول الرقمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.