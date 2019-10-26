شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مفوضية الاتحاد الأفريقى: الاتفاق على أجندة للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض شئون البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقى، عن نتائج الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، وهى أولا الموافقة على مقترح المفوضية بإعداد أجندة إفريقية للتحول الرقمى، نظرا لأهمية التحول الرقمى فى تطوير كافة القطاعات والأنشطة، مضيفة :" القارة الأفريقية قطعت شوطا كبيرا وخطوات ضخمة فى هذا المجال، ونسعد بتقديم الشباب كل يوم أفكار جديدة واستخدامات كثيرة لهذه التكنولوجيا لتوفير حياة كريمة، ودعم تنافسية القارة السمراء".

وأضافت "أبو زيد"، ل"الخليج 365"، على هامش اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، اليوم السبت، بشرم الشيخ، أنه تم أيضا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل متخصصة للذكاء الاصطناعى، متابعة فى هذا الصدد أن الذكاء الاصطناعى، واستخداماته فى التنمية، ضمن العوامل المؤثرة فى مستقبل القارة السمراء، ونريد أن يكون لنا ريادة بها.

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وأشارت "أبو زيد"، إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى، تعقد اجتماعات دورية كل عامين، ويتناوب على رئاستها دول مختلفة، بما يسمح بتمثيل كافة أقاليم القارة الأفريقية سواء شمال أو جنوب أو وسط، وتم توجيه الشكر للمكتب السابق برئاسة أثيوبيا، واختيار مصر لرئاسته للفترة القادمة لمدة عامين مقبلين، وهو ثانى مكتب تفوز مصر برئاسته بعد فوزها برئاسة مكتب الطاقة والكهرباء والسياحة برئاسة وزير الكهرباء المصرى، فضلا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهو ما يؤكد مكانة مصر فى القارة الأفريقية، وتمتعها بخبرات كبيرة، ودعم مصر لكل القضايا فى القارة السمراء..

وفازت برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب.