سوق الجملة بأكتوبر: أسعار الخضروات والفاكهة لم تتأثر بحالة الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن السوق لم يتأثر بحالة الطقس، مشيرا إلى أن العمل داخل سوق الجملة يسير بصورة طبيعة، مشيدا بدور جهاز تنمية السوق فى رفع المخلفات بصورة سريعة حتى لا تحدث أى إعاقة للعمل داخل السوق.
وأضاف الفيومى، لـ"الخليج 365" أن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أكتوبر لم تؤثر على أسعار السلع، مؤكدا أن هناك استقرارا لجميع الأصناف وأن هناك بعض الأسعار شهدت انخفاضا مثل الفاصوليا والبسلة والباذنجان، فيما استقرت أسعار الطماطم دون.
وأشار عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، إلى أن سوق الجملة ب6 أكتوبر يقدم خدماته لمحافظة الجيزة وضواحيها اضافة إلى انه يخدم محافظات مثل الفيوم وبنى سويف والمنيا وفى بعض الاحيان محافظة أسيوط، مؤكدا أن أسعار الخضروات والفاكهة بتلك المحافظات مستقرة دون تؤثر بحالة الطقس.
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