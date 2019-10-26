شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. اليوسفى بـ5 جنيهات.. والبلح يبدأ من 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-10-2019 لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وسجل البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما واستقر سعر اليوسفى عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

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وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5- 7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3- 5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها.

كما استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2- 4 جنيهات، كما سجل أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30- 50%.