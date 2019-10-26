شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الدولى يشارك فى مؤتمر تفعيل التنمية المستدامة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور محمود محيى الدين ،النائب الأول لرئيس البنك الدولى ، كلمة حول دور الاستثمار في التعليم و الرعاية الصحية و البنية الأساسية و التوقي من المخاطر ، خاصة تغيرات المناخ في ظل التطورات العالمية الراهنة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تفعيل التنمية المستدامة الذي نظمه مركز المعرفة الدولية للتنمية ببكين ، بمشاركة قيادات في الحكومة و المحليات بالصين و ضم حضوراً مكثفاً من الأمم المتحدة و المؤسسات المالية الدولية و مراكز البحث المتخصصة و القطاع الخاص ، وانتهي بتوصيات بشأن التعاون الدولي في التنمية المستدامة

كما شارك محيى الدين ، أيضاً في جلسة خاصة للشركات، تحدث فيها ميرون شولز الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد عن بحوثه في مجال التمويل، حيث جرى فيها نقاش حول دور قطاع الأعمال في تحقيق أهداف التنمية.

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كما شهد اللقاء الذي تم مع نائب رئيس الحكومة و قياداتها استعراض خطة الصين للقضاء على الفقر المدقع نهائيا خلال العام القادم 2020، أي قبل الهدف الزمني المحدد عالمياً بعشر سنوات، و أن الحكومة ستقضي على مخاوف الأسر من توفير الغذاء الأساسي و الكساء تماماً ،و أنها ستضمن مسكناً للكافة و تعليماً للأطفال حتى المرحلة التاسعة و نظاماً للتأمين الصحي الشامل. إنجاز حقيقي يضيف لما أنجزته دولة استطاعت إخراج 580 مليون مواطن من هوة الفقر المدقع على مدار الأربعين عاماً الماضية.