شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البورى فى الأسواق 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 26- 10-2019 انخفاضا فى أسعار بعض الأصناف وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، حيث انخفض سعر البورى 10 جنيهات ليتراوح بين 32- 50 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها، بحسب الأسعار المقررة بسوق العبور.

وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وانخفض سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها بدلا من 220 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

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واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -32 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 19-23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.