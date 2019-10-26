شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الأمن السيبرانى ضمن أولويات المكتب الفنى بالاتحاد الافريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش اجتماعات المكتب الفني للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى، أن الاجتماعات تبحث عن حلول لجميع التحديات التي يمكن مجابهتها بالاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في جميع المجالات، مشيرا ان جميع الدول الأفريقية لديها تحديات لتحقيق تنمية مجتمعية في الصناعة و الزراعة و تطوير التعليم وغيرها من التحديات.
وأضاف إن المخاطر التي تواجه للقارة مشتركة من بينها الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت و الاستخدام الأمن له ووجود البيانات التي نستخدمها خارج القارة الأفريقية هذه الأمور وكل هذه الموضوعات ستشكل أجندة العمل التي سيطلع بها المكتب الفني خلال الدورة القادمة.
وأضاف: نحن عازمون بالفعل طرح هذا الموضوع على المكتب الفني عقب انتهاء مجلس النواب المصري من إقرار قانون حماية البيانات الشخصية، إذ يمكن أن تستفيد منه العديد من دول القارة حيث تتشابة التحديات لذا يجب علينا تبادل الخبرات و الاستفادة مما تم تحقيقه بالتعاون مع الدول الأخرى.
وأضاف الوزير أنه ينوي انطلاقا من مسؤوليته كرئيس للمكتب الفني للاتصالات بافريقيا، العمل بالاشتراك مع المفوضية على إقامة سياج استرشادي لتستعين به القارة الأفريقية.
و فازت مصر امس برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب فى دورته الجديدة.
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