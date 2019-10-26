شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولى للاتصالات بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
هذا وكانت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بجولات تفقدية داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ والتى من المقرر لها ان تستضيف فعاليات المؤتمر للوقوف على كافة الاستعدادات التي انتهت منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير لكي يخرج بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها الاقليمية والدولية في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.
كما استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل، ويعد هذين الحدثين الكبيرين على نفس الدرجة من الاهمية لارتباطهما الوثيق بالحدث الأول.
وتأتي استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات هذين الحدثين الكبيرين التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات تحت رعاية رئيس الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولى للاتصالات بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.