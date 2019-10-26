شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر استقرارا ملحوظا قياسا على الأسعار بسوق الصاغة أمس، فى ظل ثبات الأسعار العالمية للذهب، عقب صعودها مجددا فوق 1500 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 578 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5400 جنيه.

أوقية الذهب 1505 دولارات.

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يوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

وارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 1% خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 2019 لتسجل 1.228 مليار دولار مقابل 1.222 مليار دولار خلال الفترة السابقة من العام الماضي 2018، وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.