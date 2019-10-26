شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 26-10-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وننشر سعر الدولار الأمريكى، فى البنوك والذى بلغ متوسط سعره 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.1 جنيه للشراء.

16.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.1 جنيه للشراء.

16.2 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.1 جنيه للشراء.

16.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.15 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.1 جنيه للشراء.

16.2 جنيه للبيع.