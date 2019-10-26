شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: دراسة إنشاء أول نادى لرجال الأعمال بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خطة تنمية موارده الذاتية لتوفير تمويل للاتحاد بدلا من الاعتماد على فريد خميس رئيس الاتحاد لتحمل النفقات، وتتضمن خطة تنمية الموارد مناقشة مساهمة أعضاء المجلس بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومساهمة الجمعيات الكبرى من أعضاء الاتحاد بمبلغ 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء أول نادى للمستثمرين بالقاهرة الجديدة.

ويتحمل رجل الأعمال محمد فريد خميس منذ رئاسته للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عام 2008، كافة مصروفات الاتحاد، إذ يؤجر للاتحاد شقة بمصر الجديدة لاستخدامها مقرا مقابل جنيه شهرياً، كما يتحمل رواتب الموظفين والنفقات الأخرى، إلا أنه مع ظروف سفره المتكررة للعلاج والعمل تطلب توفير التمويل لاستدامة الاتحاد.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش غداً الأحد، خطة تنمية موارده الذاتية، والتى بدأ إعدادها منذ عام، بعد الانعقاد أكثر من مرة مع اللجنة المعنية بالاتحاد، وتتضمن أبرز محاور الخطة، أولا: مناقشة مساهمة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 10 آلاف جنيه سنوياً، ومساهمة الجمعيات الكبرى من أعضاء الاتحاد بمبلغ 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للصغيرة، وإنشاء نادى اجتماعى على مساحة 20 فدانا بالقاهرة الجديدة، بعد مقابلة مساعد وزير الإسكان، والاتفاق على الحصول على الأرض وبناء نادى اجتماعى يضم مقرا إداريا وفندقا صغيرا للإقامة وقاعة اجتماعات، على أن يمول النادى من اشتراكات الأعضاء، التى قد تصل إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف شعبان، لـ"الخليج 365"، أن خطة تنمية الموارد، تأتى فى إطار خطة اتحاد المستثمرين لتفعيل نشاط كافة اللجان أعضاء الجمعية، إذ يلتقى بصفته الأمين العام للاتحاد كل يوم أحد مع رئيس لجنة لمناقشة خطته خلال الفترة المقبلة، وبدأ تلك الاجتماعات بلقاء رئيس لجنة تنمية الموارد، ثم على حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد، والذى عرض مقترح إنشاء مصنع رومان بمنفلوط، لاستغلال زراعته بكميات كبيرة هناك، ومن ثم إقامة مصانع صغيرة للعصير والصبغة ومواد طبية، وسيقدم دراسة جدوى المشروع خلال الاجتماع.

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وتابع، كما التقيت مع محمود الشندويلى، والذى تولى رئاسة لجنة الزراعة باتحاد المستثمرين، وسيبدأ خلال الفترة المقبلة تشكيل أعضاء اللجنة ووضع خريطتها خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، غداً الأحد، اجتماعاً لمناقشة مقترح إنشاء شركات متخصصة للترويج لمصر استثمارياً بالخارج، الفرص المتزايدة لمصر لزيادة صادراتها بما يسهم فى تقليل فجوة الميزان التجارى، برنامج عمل جمعيات المستثمرين لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر فى ظل حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع نتائج المعرض الدولى الذى أقامه الاتحاد مع كبرى الشركات اليابانية، لزيادة الصادرات المصرية، وأهم الشركات التى عقدت اتفاقات فى هذا الملتقى، نتائج لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد مع وزير قطاع الأعمال العام.