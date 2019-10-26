شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص أراضى لإقامة مشروعات تنموية بعدد من محافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ناصر فوزى محمد، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخـصيـص مســاحـــة ارض بناحية وادي كركر لصالــح محافــظــة أسوان لإقامة مشروع تنمية عمرانية متكامل

وأكد ان مجلس إدارة المركز قرر إعادة تخـصيص مساحة ارض بمركز الفيوم لصالح محافظة الفيوم لإقامة عمارات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي .

Advertisements

وفى مجال اهتمام الدولة بتوافر كافة الخدمات التى تعود بالنفع على المواطن، انه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة غرفة لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعى لتوصيلها للمنازل بناحية مدينة فرشوط / محافظة قنا، بالإضافة إلى تخـصيـص مساحة ارض بمركز العياط لصالح محافظة الجيزة لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات .

كما تمت الموافقة على تخـصيـص مساحات أراضى لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطات لمياه الشرب ومحطات معالجة صرف صحي بمحافظات الدقهلية والأقصر و سوهاج .