شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 596.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.8%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 387.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 382 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 362.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9%، وفى المركز الخامس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 320.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%.

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وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 295.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 216.2 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 205.9 مليون جنيه بنسبة 5.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، اتش.اس.بى.سى سيكوريتيرز إيجيبيت، بقيمة تداول 188.8 مليون جنيه، و 149.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.7%، 3.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.