شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال: الأمطار لم تؤثر على المحاصيل المزروعة..وزيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحد المستثمرين بقطاع الزراعة، إنه لم تشهد أى أراضى زراعية تأثير سلبى بسبب كميات الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تحسن صادرات مصر الزراعية، حيث زادت صادرات الموالح بنسبة 5-6%، كما زادت قيمة البطاطس التى صدرتها مصر، رغم تراجع الكميات المصدرة.
كما أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية وأحد المستثمرين بقطاع الزراعة، عدم تأثر الأمطار على المحاصيل الزراعية بل أثرت إيجابياً بعض الشئ على المحاصيل الزراعية، التى يتم تجهيز زراعتها مثل القمح والفول والتشعير، وهى زراعات تحتاج لكميات كبيرة من الأمطار، موضحا أن شدة البرودة أو الحرارة والرياح والعواصف هى التى تؤثر على الزراعة سلباً.
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