شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 320.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 192.1 مليون جنيه، أعقبه "حديد عز" بحجم تداول بلغ 15.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 182 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 66.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 5.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 158.1 مليون جنيه، ثم " البنك التجارى الدولى" بحجم تداول 2 مليون ورقة، وقيمة تداول 156.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 97.6 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 54.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.2 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 15.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 80.1 مليون جنيه، وفى التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 13.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 76.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.7 مليون جنيه.