بي إن سي مينون: موجة تصحيح عقارات دبي انتهت.. والسوق مستقر

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قال بي إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجموعة «صبحا» للتطوير العقاري، إن موجة التصحيح في سوق دبي العقاري، شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين الموثوقين في دبي قد خفضوا بالفعل أسعار عقاراتهم في مشروعاتهم المعنية، وأنه لا يوجد مجال لمزيد من التخفيضات.

وأوضح مينون خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية: إن المطورين العقاريين هنا خفضوا الأسعار بالفعل، ولا أعتقد أنه بالإمكان تخفيض الأسعار أكثر من ذلك. وفي حال استمرت موجة التصحيح، ستتأثر إما جودة المشاريع وإما رجال الأعمال أنفسهم.

وأشارت بيانات منصة «داتا فايندر» إلى أن معاملات المبيعات السكنية في دبي شهدت نمواً بنسبة 33.46% على أساس سنوي في هذه الفترة. ويوضح تقرير صادر عن منصة البيانات أن الإمارة شهدت بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب من 2019 ما يصل إلى 8,833 صفقة، مقابل 6,618 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ذكر التقرير أن معدل المبيعات هو الأعلى على الإطلاق منذ 4 سنوات، وبلغ إجمالي مبيعات العقارات 14.94 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أعلى بكثير من المعدل الذي بلغ 12.58 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مينون: لقد نجحت الشركات الكبرى مثل إعمار في تنفيذ أعمال بقيمة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من هذا العام، والسوق يشهد استقراراً، وستكافأ الشركات التي تتمتع بالمصداقية. وأضاف أن شركته في دبي «صبحا ريالتي» حققت مبيعات بقيمة 1.3 مليار دولار حتى الآن منذ بداية العام، مشيراً إلى أنها ستكون قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في بيع عقارات بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية العام.

وأكد مينون أن «صبحا ريالتي» ماضية في خطة طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2022، كما تعتزم الشركة طرح مشروع جديد متعدد الاستخدامات لها في دبي من دون الدخول في التفاصيل.