مخاوف النمو تنهي موجة ارتفاع النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها من ارتفاع امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 0.3% إلى 61.49 دولار للبرميل، وبعد أن ارتفع خام القياس العالمي نحو 1% الخميس، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة تزيد على 3%.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% إلى 56.02 دولار للبرميل، وارتفع الخام القياسي 0.5% في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من 4% في الأسبوع.

وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي الدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، وتفاؤل إزاء بذل أوبك وحلفائها المزيد من المساعي لدعم الأسعار.

لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي تظل المحرك الأساسي للأسعار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «تباطؤ النشاط العالمي سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة، لن يستغرق الأمر الكثير لسحب البساط من تحت قدم النفط».

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يظل من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبر في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة مع حدوث تعافٍ متزامن، حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك مركزية جولات من التيسير النقدي. كما خلص استطلاع آخر لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست نقطة تحول اقتصادية، ولم تلعب دوراً في خفض خطر انزلاق أمريكا إلى الركود في العامين المقبلين.