انطلاق منصّة «باشر» في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

تنطلق اليوم، فعاليات منصّة «باشر» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي تقام في الفرع الرئيسي لجمعية أسواق عجمان التعاونية في الرميلة، بهدف الالتقاء المباشر مع الجمهور، ومجتمع الأعمال وتعريفهم بخدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، والتسجيل الفوري في الهوية الرقمية الموحّدة لدولة الإمارات العربية المتّحدة «UAE Pass»، وتستمر المنصة لمدة أسبوع حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، يومياً من الساعة 2 ظهراً، وحتى الساعة 8 مساءً.

وتتمتّع خدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» بعدة مميزات، فهي سريعة، وسهلة، وآمنة، ومن دون عقد موقع للسنة الأولى، وبالإمكان الحصول على الخدمة عبر منصة باشر الإلكترونية من أي مكان، ومن دون تقديم وثائق رسمية، ومن دون زيارات لمراكز الخدمة، ومن دون تحمّل رسوم إضافية، كما تتوفّر باللغتين العربية والانجليزية، وتُقدّم الدائرة حالياً عبر الخدمة 844 نشاطاً اقتصادياً لا تتطلب موافقات خارجية، ويحصل المستثمر بعد إنجاز الخدمة على باقة من المستندات لمزاولة النشاط، منها الرخصة الاقتصادية، ورقم عضوية غرفة التجارة والصناعة، ورقم المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعقد تأسيس مصدّق إلكترونياً، و3 تصاريح عمل.