شكرا لقرائتكم خبر عن تملك العقارات في أبوظبي.. بـ «التخلص من دفع الإيجار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوطبي أن التوجه لشراء وتملك الوحدات السكنية في المشاريع العقارية الواقعة في المناطق الاستثمارية أصبح ظاهرة ملحوظة وذلك بفضل أسعار العقارات المناسبة وطرق السداد المرنة، ورغبة المستثمرين والمقيمين بالتخلص من عادة دفع إيجار لا يعود عليهم بفائدة التملك.

وذكر هؤلاء أن شركات التطوير العقاري حرصت عبر عروضها على تشجيع المقيمين والمستثمرين على التملك في ظل وجود مشاريع تناسب جميع الجنسيات على مختلف إمكانياتهم، وإمكانية تحقيق عائد استثماري سنوي على العقار تصل إلى 7% في حال رغبتهم باستثمار العقارات التي قاموا بشرائها بغرض الاستثمار.. مما كان له أثر كبير في نشاط السوق العقاري في العاصمة.

العروض المغرية

أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن عرار القابضة أن التوجه نحو تملك العقارات قد ارتفع بشكل ملحوظ، وخلال الأشهر القليلة الماضية توجه المستثمرون والمقيمون لهذا الخيار بهدف التملك والإقامة والاستثمار، بدلاً من دفع تكاليف الإيجار التي تذهب لصالح المالك مقابل الإقامة لمدة زمنية معينة.

وذكر الظاهري أن العروض المغرية التي تطرحها الشركات العقارية أمام المستثمرين والمقيمين التي تتضمن طرق سداد مرنة وإعفاء من رسوم التسجيل كان لها تأثير واضح في تشجيع هؤلاء للتوجه نحو تملك العقارات.

وأوضح أن قانون التملك العقاري أمام جميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية كان له أثر واضح في تنشيط عمليات شراء وتملك العقارات، مشيراً إلى أن الشركات العقارية قد استفادت بشكل كبير من هذا القانون وقد حققت ارتفاعاً في حجم مبيعاتها للعقارات وبالتالي تحقيق عوائد مجزية.

عائد استثماري

وذكر خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن التوجه نحو التملك بدلاً من الاستمرار بالاستئجار أصبح ملحوظاً بشكل كبير والدليل على ذلك إقبال المقيمين والمستثمرين على الشراء وتمكن شركات التطوير والاستثمار العقاري من بيع وحداتها خلال أيام وأسابيع فقط.

وأفاد بأن ارتفاع الطلب على مبيعات الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية في أبوظبي يعود إلى رغبة المستثمرين والمقيمين بالإقامة لمدة طويلة في أبوظبي وإطلاق أعمالهم وممارسة حياتهم المعيشية في العاصمة لما تتمتع به من أمن واستقرار وتوفر فرصاً استثمارية تعزز من ثقتهم بالاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري حريصة على طرح عروض مغرية لتملك الوحدات السكنية من حيث القيمة وطرق السداد التي تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب أن هذه العقارات وفي حال استثمارها تحقق عائداً استثمارياً يصل إلى 7% سنوياً.

وقال المحيربي: يوجد طلب كبير على الشراء والتملك في المشاريع النوعية والمتميزة في أبوظبي، وأسعار الوحدات السكنية وصلت لأدنى مستوياتها وتقارب أسعار التكلفة مع توفير خدمات نوعية ومرافق متعددة في المشاريع العقارية مما يجعلها وجهة أمثل للإقامة والتملك.

تنشيط السوق

ومن جانبه، يقول عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: لاحظنا مؤخراً توجه عدد من المستثمرين والمقيمين لتملك العقارات في أبوظبي، خاصة أن شركات عقارية كبيرة طرحت عروضاً متنوعة ومغرية للبيع، منها نظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر عقد بين المشتري والمطور يدفع بموجبه المشتري مبلغاً سنوياً على شكل إيجار لمدة زمنية تصل إلى 4 سنوات، وفي حال رغبة المستثمر بشراء العقار، يحتسب المبلغ المدفوع خلال السنوات الماضية كدفعة أولى لشراء العقار، ويجري تقسيط باقي قيمة العقار على السنوات القادمة.

وأضاف أن هذا النظام في الشراء يعتبر الأكثر إقبالاً من قبل المقيمين والمستثمرين حيث إن قيمة الإيجار المدفوع سابقاً في الوحدة تحتسب كدفعة أولى من شراء العقار.

وذكر أن الكثير من المطورين العقاريين قد طرحوا عروض شراء وسداد مرنة جداً أمام المستثمرين والراغبين بشراء الوحدات السكنية تستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات، وهذا الأمر ساعدهم على الشراء والتملك دون اللجوء إلى البنوك وأخذ قروض بفوائد مرتفعة تتسبب في ارتفاع تكلفة العقار على عاتق المستثمر، كما أن البنوك تفرض شروطاً صعبة قد لا تتيح لعدد كبير الحصول على التمويل المطلوب.

وأكد العفيفي أن التوجه نحو تملك الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها من شأنه تنشيط الحركة العقارية في أبوظبي، وإعطاء ثقة بقوة اقتصاد أبوظبي مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

عروض مغرية

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من جهته يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية: إن توجه المستثمرين والمقيمين لشراء وتملك العقارات في أبوظبي يعتبر نتيجة طبيعية للدورة العقارية والاستثمارية خاصة في ظل التحركات التي يشهدها السوق العقاري.

وأضاف العور: تحرص الشركات العقارية في الوقت الراهن على طرح عروض مغرية أمام المستثمرين والمقيمين لشراء وحدات سكنية وأراض في مشاريعهم الأمر الذي يشكل عامل جذب قوياً للمستثمرين بالدولة أو من خارجها للاستفادة من العروض المطروحة وتملك عقارات بأسعار مناسبة ومغرية.

جاذبية العقار

قال الدكتور سليمان الفهيم رئيس مجموعة « سليمان الفهيم القابضة»، إن التوجه نحو الشراء والتملك أصبح توجهاً لدى المستثمرين والمقيمين في أبوظبي، وأكبر دليل على ذلك الازدحام الذي تشهده بعض الشركات لدى طرحها لمشاريعها، حيث تتمكن من بيع وحدات مشاريعها سواء من وحدات سكنية أو أراض خلال مدة زمنية محدودة.

وذكر الفهيم أن السوق العقاري في أبوظبي لا يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية في استقطاب المستثمرين والمقيمين بغرض الشراء خاصة أن أسعار العقارات المطروحة تعتبر مغرية، إلى جانب أن طرق السداد ميسرة، الأمر الذي يشجع المقيمين على الشراء والتملك.

وأكد الفهيم أهمية دراسة السوق العقاري ومدى احتياجه للمشاريع السكنية والمكتبية والتجارية بغرض تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في السوق، موضحاً أن هذا الأمر يحافظ على نشاط السوق واستقراره دون التعرض لأي تقلبات تؤثر فيه سلباً.

مرونة السداد

يقول عبد الرحمن الشيباني رئيس شركة منابع العقارية: هناك توجه ملحوظ خلال الفترة الراهنة لشراء العقارات الجاهزة للسكن أو الأراضي المسموح تملكها وبناؤها لجميع الجنسيات مع وجود عروض كثيرة للشراء وإعفاء من رسوم الخدمات في بعض المشاريع تصل إلى عشر سنوات.

وأضاف الشيباني: إن المرونة في طريقة السداد قد شجعت الكثير من المستثمرين والمقيمين على الشراء والسكن في الوحدات السكنية بالمشاريع العقارية الجديدة القابلة للتملك والاستثمار بدلاً من الإيجار. وذكر الشيباني أن قرار السماح بتملك العقارات لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية قد انعكس بشكل إيجابي في زيادة الطلب على العقارات، وأعطى فرصة جيدة للمستثمرين للشراء بغرض التملك والاستثمار، وهذا بدوره ساعد على تنشيط السوق العقاري في أبوظبي.

جودة عالية

أكد شوقي دراجي الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير، أن المستثمرين والراغبين بالتملك العقاري يبحثون عن الشركات التي تلتزم بتسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد، على أن يكون العقار بجودة عالية من حيث التشطيبات والتنفيذ، مشيراً إلى أن نجاح المطور لا يتعلق بتدني سعر العقار أو خطط السداد فقط.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير أن السوق العقاري في أبوظبي أصبح أكثر نضجاً في ظل القوانين والتشريعات المشجعة على التملك والاستثمار العقاري، وكذلك اختفاء ظاهرة المضاربات، خاصة أن الشركات تركز في تعاملها على المستخدم النهائي للعقار.

تأثير ملموس

أما ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية فيقول: يعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها المبادرات الحكومية الأخيرة وعلى رأسها، تعديل قانون الملكية العقارية وبما له من تأثير ملموس في التشجيع على الشراء والاستثمار في القطاع العقاري، حيث أتاح القانون شراء وتملك العقارات والأراضي لغير المواطنين ما ساعد على تنشيط حركة التداول العقاري وزيادة الإقبال على المشاريع العقارية المطروحة للبيع في مختلف المناطق الاستثمارية، ومن المبادرات المحفزة أيضاً اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين.

وأضاف الخميس أن حركة الشراء الواسعة في القطاع العقاري من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد في أبوظبي نتيجة زيادة مساهمة الأجانب وضخ المزيد من الاستثمارات، كما تشجع على جذب مزيد من المستثمرين في ظل الثقة التي تتمتع بها الإمارة من استقرار وأمن إلى جانب وجود تشريعات مشجعة على العمل والاستثمار.