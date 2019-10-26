واشنطن وبكين تقتربان من إقرار اتفاق تجارة جزئي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة؛ حيث استفادت الأسواق الآسيوية من نتائج الأعمال القوية غير عابئة بمؤشرات ضعيفة للنمو العالمي لإغلاقها قبل إعلان البيانات، بينما وقعت المؤشرات الأوروبية والأمريكية تحت ضغوط من نتائج ضعيفة لشركات كبرى، في مستهل التداولات قبل أن تعوض خسائرها في وقت لاحق، وتلامس مستويات قياسية جديدة، بدعم من اقتراب بكين وواشنطن لاتفاق نهائي في بعض خلافاتهما التجارية.

وقال بيان من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات النهائية على بعض أجزاء من اتفاق التجارة بينهما بعد مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين.

وقال البيان حسبما ذكرته قناة «سي.ان.بي.سي»: إن الجانبان حققا اختراقا في قضايا محددة، ويقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على بعض أجزاء الاتفاق، مشيرا إلى أن المناقشات ستتواصل على مستوى النواب، وسيجري كبار المفاوضين جولة مفاوضات هاتفية أخرى في المستقبل القريب».

وعلى إثر سريان أنباء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت»، أمس الجمعة، لترتد للمنطقة الخضراء بعد بداية متراجعة وقعت فيها داخل المنطقة الحمراء، بضغط من النتائج المخيبة للآمال من «أمازون»، فربح مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة تمثل 0.8%، كما صعد مؤشر «إس آند بي» 0.5٪، ليصل إلى أقرب مستوى قياسي له عند 3.025.86، كما أن المؤشر كان قريبا من أعلى مستوى يومي يحققه منذ يوليو الماضي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.72٪.

وقفزت أسهم إنتل بنسبة 7.4٪ بعد أن تصدرت نتائج صناعة الرقاقات توقعات المحللين، وقللت هذه النتائج من أرقام مخيبة للآمال من الأمازون، حيث انخفض سهم عملاق التجارة الإلكترونية 4%، في حين ارتفع سهم «إنتل» 7%.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات أمس الجمعة، قبل أن تعود لتقلص خسائرها .

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.12% وتفوق المؤشر كاك 40 الفرنسي في الأداء على سائر المؤشرات المناظرة وصعد 673%. وقفز سهم كيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير لصناعة السترات الإيطالية ليتصدرا المؤشر ستوكس، في الوقت الذي انضمت فيه الشركتان إلى شركات أخرى للسع الفاخرة في تخفيف المخاوف بشأن تأثر مبيعات الربع الثالث من احتجاجات في هونج كونج.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لذروته في عام أمس الجمعة، في الوقت الذي طغت فيه بعض نتائج الأعمال الإيجابية لشركات تكنولوجيا في الخارج على مخاوف النمو، فيما قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.2% ليغلق عند 22799.81 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/‏‏‏‏‏ تشرين الأول من العام الماضي.

وفي الأسبوع، صعد المؤشر 1.4% متقدماً للأسبوع الثالث على التوالي.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1648.44 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عشرة شهور ونصف الشهر.(وكالات)