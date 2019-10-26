شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السويسري يرأس وفداً مالياً إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة برن أمس، إن الرئيس السويسري أولي ماورر، سيرأس وفداً من القطاع المالي بالبلاد لزيارة الإمارات والسعودية، لإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقالت وزارة المالية التي يرأسها ماورر، إنه سيلقى استقبالاً من القادة في أبوظبي، ودبي، والرياض، خلال الزيارة التي تبدأ اليوم وتنتهي 29 الجاري. (رويترز)

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