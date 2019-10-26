شكرا لقرائتكم خبر عن جيتس يزيح بيزوس عن عرش الأغنى في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس خطر خسارته للقب أغنى شخص في العالم لمصلحة بيل جيتس المؤسس المشارك في «مايكروسوفت»، وذلك بعد أن تراجعت أسهم «أمازون» بنسبة 4% إلى 1,712 دولار خلال الجلسة الصباحية من التداول في بورصة نيويورك، وذلك بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها لأول مرة خلال عامين.

وعند هذا السعر، تبلغ قيمة ثروة بيزوس 107.1 مليار دولار، أي أقل بنحو 300 مليون دولار من ثروة جيتس، وفقاً لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات. وارتفعت أسهم «مايكروسوفت»، 38% هذا العام، الأمر الذي رفع من قيمة حصة جيتس في الشركة البالغة 1%، لتصل ثروته الصافية إلى 107.4 مليار دولار.(بلومبيرج)

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