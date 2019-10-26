«فيرجن هايبرلوب ون» تفتتح مركزاً في السعودية العام المقبـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أعلنت فيرجن هايبرلوب ون أمس، عن نتائج دراسة استراتيجية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في السعودية. ووضعت الدراسة أيضاً خططاً لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.

وسيتم افتتاح المركز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة، وسيضم مسار اختبار متكاملاً، وستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل.

وأوضح التقرير أيضاً كيف سيعزز مركز التميز الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124000 فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة بقيمة 4 مليارات دولار في الناتج المحلي للمملكة بحلول 2030.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ون: «تسلط الدراسة الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة بالمملكة العربية السعودية».