«المركزي» الأوروبي يخفض تقديرات نمو وتضخم «اليورو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الأوروبي تقديراته بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو وكذلك توقعات التضخم خلال العام الحالي، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة ولاية ماريو دراجي البالغة 8 أعوام.

وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي للربع الرابع من العام الجاري والصادر الجمعة، أنه خفض توقعات معدل التضخم السنوي بنسبة 0.1% خلال العام الحالي إلى 1.2%

وبحسب المسح الذي أجري في بداية هذا الشهر، قرر البنك خفض توقعاته لمعدل التضخم السنوي عن العامين القادمين بنسبة 0.2% و0.1% على الترتيب ليكون من المتوقع أن يبلغ 1.2% و1.4% على التوالي.

وقرر المركزي الأوروبي بالأمس تثبيت معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية في الاجتماع الأخير لرئيس البنك «ماريو دراجي».

وبحسب المسح، لم تتغير توقعات التضخم السنوي على المدى الطويل عند 1.7%، وبالنسبة لتوقعات التضخم الأساسي والتي تستثني تكاليف الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، فظلت ثابتة في العام الحالي عند 1.1%، لكن البنك خفض توقعات معدل التضخم الأساسي عن عامي 2020 و2021 بنحو 0.1% إلى 1.2% و1.4% على الترتيب.

وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الحالي، فأظهر المسح أنها ستسجل 1.1% وهي تقديرات أقل من التوقعات السابقة والبالغة 1.2%.

كما خفض البنك تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0.3% في العام المقبل إلى 1% بينما قلص توقعات عام 2021 إلى 1.3% بدلاً من 1.4% المتوقعة في السابق، وبشأن توقعات معدل البطالة في منطقة اليورو، فثبت البنك توقعاته عن العام الحالي عند 7.6% لكنه رفع تقديرات العامين القادمين بنحو 0.1% إلى 7.5% و7.4% على التوالي.