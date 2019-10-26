شكرا لقرائتكم خبر عن روسي يستخدم كمبيوتر منشأة نووية لتعدين «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة روسية، الخميس، بحبس موظف يعمل في مركز بحثي للأسلحة النووية، بسبب استخراج عملات «بيتكوين» الرقمية باستخدام كمبيوتر قوي في المنشأة.

وحكمت محكمة بلدة ساروف وسط روسيا التي فرضت فيها قيود صارمة بالسجن على الموظف ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بسبب ما يزعم من أنه شارك في استخدام غير مصرح لمعدات في المنشأة الحكومية السرية. وتردد أنه تم تغريم موظفين اثنين آخرين في المنشأة ب 250 ألف روبل (أربعة آلاف دولار)، و450 ألف روبل، بسبب تورطهما. ويُعتقد أن المجموعة نفذت المخطط ليلاً، باستخدام الكمبيوتر لأداء حسابات معقدة لإطلاق إصدارات جديدة للعملة الرقمية.

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