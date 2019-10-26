«دوكاب».. أول مطور لكابلات محطات الطاقة الشمسية إقليمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشفت شركة «دوكاب» المملوكة بالشراكة بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشركة القابضة العامة «صناعات»، أنها أول شركة على مستوى المنطقة، تقوم بتطور كابلات متخصصة لمحطات الطاقة الشمسية.

وحققت «دوكاب» المتخصصة في تصميم وتصنيع منتجات الأسلاك والكابلات من النحاس والألمنيوم، معدلات نمو إيجابية في المبيعات والإنتاج منذ بداية 2019، مدفوعة باستراتيجية الشركة الإماراتية التحوطية في ما يتعلق بأسعار المعادن وعلى مستوى الإنتاج السنوي حسب الطلب ومن دون تكدس في المخزون، باتباع سياسة متوازنة في التصنيع والتوريد للسوقين المحلي والخارجي.

وقال د. أحمد حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، إن الشركة التي لم تسجل أية خسائر منذ تأسيسها عام 1979، ليست لديها ديون استثمارية، وإنما فقط تمويلات تشغيلية.

وأضاف أحمد الشيخ في تصريحات ل«الخليج»، أن «دوكاب» تواصل ابتكار وتطوير منتجات جديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية تحت شعار «صنع في الإمارات»، كما تستهدف تحقيق معدلات تصدير تصل إلى 40% من إجمالي الإنتاج سنوياً من مصانع «دوكاب» الستة في الإمارات.

وأضاف أن الشركة وردت فعلياً نحو 100 كيلومتر من هذا النوع، لمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتصبح الشركة الأولى في المنطقة لإنتاج هذه النوعية من الكابلات انطلاقاً من حرص الشركة على تحقيق استراتيجيات الدولة تجاه الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، كما تشهد الشركة حركة إيجابية في السوق المحلي منذ بداية 2019، من خلال ارتفاع معدلات الطلب أو من خلال طرح مناقصات جديدة تتعلق بمشاريع البنية التحتية والمشاريع الجديدة، حيث يرتبط توريد الكابلات بحركة الإنشاءات في الدولة، متوقعاً أن يشهد عام 2020 نمواً أفضل في حركة الإنشاءات في الدولة بشكل عام.

وتوقع الشيخ أن تنجز الشركة عمليات توريد الكابلات الخاصة بالمرحلة الثانية لمحطات «براكة» للطاقة النووية السلمية بنسبة 100% بنهاية 2019، لتبدأ التوريد لبقية المراحل لاحقاً، كما أكملت الشركة عمليات توريد الكابلات داخل موقع «إكسبو 2020 دبي» والخاصة بمحطة المترو الخاص بالموقع، على أن يتم التوريد للمنطقة المحيطة بالموقع بالتزامن مع البنية التحتية، حيث تنتج الشركة حالياً نحو 120 ألف طن من الكابلات، و160 ألف طن من أقطاب النحاس، فيما يتوقع أن تصل الطاقة القصوى لمصنع سحب الألمنيوم في نهاية العام الجاري إلى 50 ألف طن، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج تخضع لزيادة الطلب عليها من السوق داخل وخارج الدولة.