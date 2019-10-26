شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتصدر موردي الخام للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات جمركية الجمعة أن السعودية احتفظت بمركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في سبتمبر / أيلول بدعم من طلب المصافي الجديدة وفي الوقت الذي واصلت فيه الواردات من إيران وفنزويلا الانخفاض بسبب عقوبات أمريكية.
ومن المرجح أن يكون للهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة في الرابع عشر من سبتمبر / أيلول، والذي أدى إلى توقف نصف إنتاج البلاد من النفط، تأثير في التسليمات في أكتوبر / تشرين الأول.
وفي ذروة الاضطراب، طلبت أرامكو السعودية من العملاء تبديل درجات الخام المخصصة للتحميل لهم في النصف الثاني من سبتمبر / أيلول وأوائل أكتوبر / تشرين الأول، وأرجأت تسليمات للخام والمنتجات النفطية للعملاء لعدة أيام.
وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أن شحنات النفط السعودي بلغت 7.17 مليون طن في سبتمبر / أيلول، أو 1.74 مليون برميل يومياً. ويقل ذلك الرقم عن 7.79 مليون طن في أغسطس / آب، ويمثل تقريباً مثلي المستوى البالغ 3.784 مليون طن في سبتمبر / أيلول 2018.
وبلغت الواردات في أول تسعة أشهر من العام 59.7 مليون طن بارتفاع 55.4% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
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