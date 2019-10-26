شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق الأسهم الأوروبية تستقطب أكبر تدفقات منذ فبراير 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، إن صناديق الأسهم الأوروبية استقطبت أكبر تدفقات لها منذ فبراير 2018 في الأسبوع الفائت، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون أقل توقعاً لتراجع الاقتصاد العالمي. وقال البنك استناداً إلى بيانات «إي.بي.إف.آر» إن الصناديق، التي سجلت دخول تدفقات للمرة الأولى في 16 أسبوعاً، جذبت إجمالاً 300 مليون دولار في أسبوع، حتى يوم الأربعاء.
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