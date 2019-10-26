شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة للشركات الأمريكية في «دافوس الصحراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الشركات الأمريكية الكبرى إلى المشاركة في الدورة الجديدة لمنتدى مستقبل الاستثمار السعودي «دافوس الصحراء» 29 الجاري. ويترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفد بلاده، وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن منوتشين سيمثل أمريكا في المنتدى، وذكرت «نيويورك تايمز» أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي ترامب، بين أعضاء الوفد. (د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة واسعة للشركات الأمريكية في «دافوس الصحراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.