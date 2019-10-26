الشراء الانتقائي يقود الأسهم للمكاسب في ثاني أسبوع النتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تلقت الأسهم المحلية دعماً شرائياً مؤسساتياً وأجنبياً خلال الأسبوع المنصرم، ما رفع مؤشر سوق أبوظبي في خمس جلسات 1.37%، و«دبي» 0.14%، وسط عمليات تجميع انتقائية على بعض الأسهم، مع سيولة متحفظة نسبياً في ظل استمرار ظهور بقية نتائج الشركات للربع الثالث. ودعمت أسهم قيادية مؤشر سوق دبي مثل: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، بينما استفاد مؤشر سوق العاصمة، من ارتفاعات «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، و«الدار».

وبلغ صافي استثمار الأجانب غير العرب في أسبوع نحو 114 مليون درهم محصلة شراء (52.35 مليون درهم في دبي، و61.6 مليون درهم في أبوظبي)، كما ضخت المحافظ في السوقين نحو 55 مليون درهم محصلة شراء، منها 48.2 مليوناً في أبوظبي.

سجلت السيولة الكلية في الأسواق 1.34 مليار درهم، منها 743.3 مليون درهم في سوق دبي، و597.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 987.9 مليون سهم، توزعت بواقع 772.12 مليون سهم في دبي، و215.8 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 17.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً عند مستوى 5163.08 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.51% بعد ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 2.09%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37% بالرغم من تراجع «أبوظبي التجاري» 0.39%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 4.6% بعد ارتفاع سهم «الدار» 5%، وذلك في ظل تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.1%. وصعد قطاع الاتصالات 0.61% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 1.73% بفعل صعود سهم «دانة غاز» 1.18%، و«طاقة» 9.38%، مع استقرار سهم «أدنوك للتوزيع».

وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار 0.38% بعد تراجع «إشراق» 3.38%، في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» بنحو 1%.

سوق دبي

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.14% عند مستوى 2784.11 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.92% بدعم من ارتفاع «إعمار العقارية» 0.9%، و«إعمار مولز» 1.57%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«ديار» 2.96%، و«أرابتك» 2.58%.

وارتفع أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.56% في وقت استقر كل من «دبي للاستثمار»، و«شعاع كابيتال». وبالعكس، انخفض قطاع البنوك 0.17% نتيجة انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.19%، وذلك بالرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.76%، كما ارتفع «جي إف إتش» 1.15% علماً أنه لا يحمل أي وزن في المؤشر. وهبط قطاع النقل 0.2% بعد هبوط سهم «أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 1.41% مع استقرار «العربية للطيران».

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الأكثر تداولاً

تصدر سهم «العربية للطيران» للأسبوع الثاني على التوالي تداولات سوق دبي بقيمة 90.78 مليون درهم، مغلقاً عند 1.37 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 88.4 مليون درهم، مغلقاً عند 12.5 درهم، ثم سهم «ديار» بتداولات وصلت إلى 85.2 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 0.382 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 174.6 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 15.62 درهم، تلاه سهم «الدار» بتداولات بقيمة 85.2 مليون درهم، وأقفل عند 2.31 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 78 مليون درهم، ليغلق عند 7.57 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق دبي، سهم «تكافل الإمارات» بنسبة ارتفاع 4.17% مغلقاً عند 1.25 درهم، تلاه سهم «ديار» الذي ارتفع 2.96% إلى 0.382 درهم، ثم سهم «أرابتك» بنموه 2.58% عند 1.99 درهم.

أكبر الخاسرين

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الرمز كوربوريشن»، بتراجعه 9.94% وإغلاقه عند 0.779 درهم، تلاه سهم «دبي للتأمين»، وانخفض بنسبة 4.76% مغلقاً عند 4 دراهم، ثم سهم «دي إكس بي»، وهبط 3.76% ليغلق سعره عند 0.205 درهم.

وسجل سهم «أسمنت الخليج» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 14.93% مغلقاً عند 0.793 درهم، تلاه سهم «أبوظبي لبناء السفن» وارتفع بنسبة 13.58% وأغلق عند 1.84 درهم، ثم سهم «طاقة» بنموه 9.38% مغلقاً عند 0.7 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «الوطنية للتكافل» الانخفاض الأكثر بنسبة 19% وأغلق سعره عند 0.567 درهم، تلاه سهم «ريم للاستثمار» بهبوطه 11.1% مغلقاً عند 18.9 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنزوله 8.06% عند 2.85 درهم.

تداولات المستثمرين

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 114 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 114 مليون درهم محصلة بيع منها 8.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و20.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و84.65 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي فقط، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والأجانب، بصافي استثمار بلغ 55.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و52.35 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 55.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 28.86 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و26.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، فاتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 70 مليون درهم محصلة شراء، منها 61.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و8.14 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 70 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و58 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار»، و«جي إف إتش»، و«العربية للطيران»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«إعمار للتطوير»، و«إعمار العقارية»، و«رأس الخيمة العقارية».

من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ نحو 55 مليون درهم محصلة شراء، منها 48.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و6.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة بيع، منها 48.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و6.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي.