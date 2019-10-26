27 شركة صينية تزور مصر للاستثمار بقطاعات الزراعة والصحة والبنية التحتية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وفد من 27 شركة صينية، لقاءات ثنائية مع نظيراتها المصرية، على هامش مؤتمر الترويج الاقتصادى والتجارى المصرى-الصينى، التى تنظمه مقاطعة هونان الصينية، غداً بأحد فنادق القاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى الترويج لمعرض الصين أفريقيا، وتعزيز التعاون الاقتصادى الصينى المصرى، وتعمل الشركات الصينية المشاركة فى قطاعات البنية التحتية، الزراعة، الرعاية الصحية، الاستيراد والتصدير.
وكان وفد اقتصادى صينى، زار القاهرة خلال شهر يوليو، من أجل استكشاف فرص التعاون الاستثمارية والتجارية مع مصر، وتعد مصر المحطة الثالثة فى جولة الوفد الصينى، الذى يترأسه رئيس المجلس الصينى للنهوض بالتعاون جنوب جنوب ليو اكسانهوا، بعد المغرب والسعودية.
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