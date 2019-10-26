شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تخصيص 300 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تم تخصيص 300 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن.

وأضافت مى عبد الحميد، لـ"الخليج 365" أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائتمانى، لافتا إلى أنه تم تسليم نحو 273 ألف وحدة حتى الان.

ومن ناحية أخرى، قالت مى عبد الحميد، أن مبادرة البنك المركزى التى كانت نواة لدفع القطاع، ولولاها لما كان للصندوق مصدر للتمويل المستدام، كما أن المبادرة شجعت عدداً كبيراً من جهات التمويل على إطلاق برامج ومنتجات التمويل العقارى المتنوعة، حيث وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى، مؤكدة أنها عملت على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمها البنك المركزى المصرى، والبنوك المختلفة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، والشهر العقارى.

وقالت مى عبدالحميد، إن منظومة التمويل العقارى بلغ إجمالى التمويل بها 26 مليار جنيه تقريباً، بواقع 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقارى للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى)، موضحة أن الدعم النقدى من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالى 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلان منذ 1/6/2014، تقدم لها 917 ألف مواطن.

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