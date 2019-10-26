شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية بنسبة 4% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية بنسبة 4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 3.5%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.9%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.5%، فيما استقر قطاعى التشييد ومواد البناء والرعاية الصحية والأدوية. بينما ارتفع قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%. Advertisements

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