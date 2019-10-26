شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنُهي الأسبوع على ارتفاع وتحقق مكاسب بعد أنباء عن مفاوضات تجارية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل التفاؤل الذي هيمن على الأسواق بعد أنباء عن أن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين تسير بشكل إيجابي.



وتواصل المزيد من الشركات الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية عن الربع السنوي الثالث حيث انخفضت أرباح "أمازون" للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بينما حققت "إنتل" أرباحا اعلى من المتوقع.



وأظهرت بيانات حكومية أن عجز الموازنة الأمريكية سجل 984 مليار دولار (أدنى من التريليون بقليل) خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي نتيجة القفزة في الإنفاق العسكري.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن محاولات عزله من منصبه ربما تعني وقوع الاقتصاد الأكبر في العالم تحت وطأة ركود عنيف.



وجدد الرئيس "ترامب" مطالبته للاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة قبيل اجتماعه المرتقب في الأسبوع المقبل.

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وتحدثت وكالات أنباء عن أن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين شهدت تقدما ملحوظا وتقترب من التوصل إلى اتفاق شامل.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.8% وأغلق عند 56.66 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 556.7 دولار وأقل سعر عند 55.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% مغلقا عند 62.02 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.4%، وبلغ أعلى سعر عند 62.1 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 26958 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى عند 27015 نقطة وأقل مستوى عند 26765 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 8243 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 8250 نقطة وأقل مستوى عند 8150 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3022 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3027 نقطة (وهو الأعلى على الإطلاق) وأقل مستوى عند 3001 نقطة.