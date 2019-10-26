شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي للعملات الرقمية..و"الإثيريوم" تقفز بأكثر من 12% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية على نحو واسع النطاق خلال تعاملات اليوم لأسباب فنية حيث وجدات أغلبها دعما شرائها دفعها نحو الصعود فضلاً عن التفاؤل السائد في الأسواق الذي دفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة وتجنب الملاذ الآمن.



وتبدد القلق في الأسواق عقب تصريحات مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" بشأن العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي الشركة طرحها في العام المقبل.



كان "زوكربيرج" قد تحدث عن أن "ليبرا" لن يتم طرحها قبل موافقة السلطات التنظيمية الأمريكية التي تخشى مخاطرها على النظام النقدي واستغلالها في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال.

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وتلقت العملات الرقمية دعما شرائياً قوياً بعد الخسائر التي تعرضت للها في وقت سابق هذا الأسبوع.



وحث الرئيس الصيني "شي جين بينج" السلطات الحكومية والشركات التكنولوجية في بلاده على الإسراع من تطوير "بلوك شين" واستخدامها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 12.2% إلى 181 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 187.7 دولار وأقل سعر عند 160 دولارا.



أما "بتكوين"، فقد قفزت بنسبة 15.5% إلى 8622 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8795.2 دولار، وأقل سعر عند 7405.2 دولار.