شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يقفز 8% بعد تحقيق نتائج أعمال أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إنتل" خلال تعاملات اليوم بشكل قوي في أعقاب إعلان الشركة أمس عن نتائجها المالية عن الربع السنوي الثالث، والتي أظهرت تسجيل بيانات أعلى من التوقعات.



وبلغت أرباح الشركة التكنولوجية الأمريكية نحو 5.99 مليار دولار (ما يعادل 1.35 دولار للسهم) في الربع الثالث مقارنة بـ6.4 مليار دولار (ما يعادل 1.38 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.

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أما الأرباح المعدلة، فقد بلغت 1.42 دولار للسهم في الربع الثالث متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح معدلة عند 1.23 دولار للسهم.



وارتفعت إيرادات "إنتل" إلى 19.19 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول مقارنة بـ19.16 مليار دولار قبل عام، فيما توقع محللون إيرادات 18.05 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "إنتل كورب" بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 8% إلى 56.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.